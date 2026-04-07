В «Тампе» призвали уволить сотрудника арены «Баффало» из-за травмы игрока

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер намекнул на то, что работника скамейки штрафников на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» следует уволить из-за открытой дверцы, приведшей к травме шведского нападающего Понтуса Хольмберга.
«Баффало» в ночь на вторник обыграл «Тампу» со счетом 4:2. В середине третьего периода Хольмберг попал под силовой прием форварда «Сэйбрз» Пейтона Кребса, влетел в дверцу штрафного бокса, которая не была заперта из-за готовившегося вернуться в игру нападающего Зака Бенсона, и получил травму плеча. Швед покинул лед в сопровождении врача.
«Я не знаю, кто там работает в штрафном боксе, не знаю, следует ли им сохранять свою работу после произошедшего с оставленной открытой дверцей. Такое может привести к травме любого игрока из любой команды. Это просто-напросто опасная ситуация, так что я со своей стороны слегка расстроен», — цитирует Купера Ассошиэйтед Пресс.
Канадский форвард «молний» Брэндон Хэйгел поддержал мнение тренера: «Его следует уволить».
Комментируя состояние Хольмберга, который после игры был замечен держащимся за левую руку, Купер заявил: «Ничего хорошего».
