В «Тампе» призвали уволить сотрудника арены «Баффало» из-за травмы игрока

Тренер «Тампы» Купер обвинил сотрудника арены «Баффало» в травме Хольмберга.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер намекнул на то, что работника скамейки штрафников на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» следует уволить из-за открытой дверцы, приведшей к травме шведского нападающего Понтуса Хольмберга.

«Баффало» в ночь на вторник обыграл «Тампу» со счетом 4:2. В середине третьего периода Хольмберг попал под силовой прием форварда «Сэйбрз» Пейтона Кребса, влетел в дверцу штрафного бокса, которая не была заперта из-за готовившегося вернуться в игру нападающего Зака Бенсона, и получил травму плеча. Швед покинул лед в сопровождении врача.

«Я не знаю, кто там работает в штрафном боксе, не знаю, следует ли им сохранять свою работу после произошедшего с оставленной открытой дверцей. Такое может привести к травме любого игрока из любой команды. Это просто-напросто опасная ситуация, так что я со своей стороны слегка расстроен», — цитирует Купера Ассошиэйтед Пресс.

Канадский форвард «молний» Брэндон Хэйгел поддержал мнение тренера: «Его следует уволить».

Комментируя состояние Хольмберга, который после игры был замечен держащимся за левую руку, Купер заявил: «Ничего хорошего».

Баффало
4:2
2:1, 1:1, 1:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
7.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Джон Купер
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Андрей Василевский
(00:00-55:56)
Андрей Василевский
(55:58-57:59)
Андрей Василевский
(58:06-58:14)
1-й период
01:56
Понтус Хольмберг
03:33
Алекс Так
05:42
Алекс Так
(Боуэн Байрам, Райан Маклеод)
07:19
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:03
Джордан Гринуэй
10:03
Джошуа Данн
10:03
Кори Перри
11:45
Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш, Джейк Гюнцель)
14:04
Джош Норрис
(Зак Бенсон, Джош Доан)
16:37
Джош Доан
19:25
Земгус Гиргенсонс
2-й период
23:56
Джейк Гюнцель
(Даррен Рэддиш, Брэйден Пойнт)
24:06
Джек Куинн
27:38
Джейсон Зукер
(Боуэн Байрам, Расмус Далин)
30:05
Эрик Чернак
36:32
Алекс Так
3-й период
50:40
Зак Бенсон
50:40
Джейк Гюнцель
58:06
Джек Куинн
(Укко-Пекка Луукконен, Джейсон Зукер)
Статистика
Баффало
Тампа-Бэй
Штрафное время
14
12
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит