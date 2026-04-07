08.04
Детройт
:
Коламбус
П1
2.45
X
4.20
П2
2.54
08.04
Каролина
:
Бостон
П1
1.88
X
4.40
П2
3.44
08.04
Монреаль
:
Флорида
П1
1.75
X
4.60
П2
3.93
08.04
Нью-Джерси
:
Филадельфия
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
08.04
Оттава
:
Тампа-Бэй
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
08.04
Даллас
:
Калгари
П1
1.70
X
4.50
П2
4.29
08.04
Миннесота
:
Сиэтл
П1
1.65
X
4.70
П2
4.37
08.04
Сент-Луис
:
Колорадо
П1
3.04
X
4.20
П2
2.10
08.04
Юта
:
Эдмонтон
П1
2.26
X
4.30
П2
2.71
08.04
Анахайм
:
Нэшвилл
П1
2.10
X
4.40
П2
2.95
08.04
Ванкувер
:
Вегас
П1
4.25
X
4.82
П2
1.65
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

«Питтсбург» вызвал российского вратаря в основной состав

Клуб НХЛ «Питтсбург» вызвал российского вратаря Мурашова из АХЛ.

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» вызвал из Американской хоккейной лиги (АХЛ) российского вратаря Сергея Мурашова, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Мурашову 22 года. Летом 2024 года россиянин подписал контракт с «Питтсбургом», в составе которого дебютировал в ноябре 2025 года. В текущем сезоне он сыграл пять матчей в составе клуба, одержав одну победу и оформив один шатаут, отражая в среднем 89,7% бросков.

Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива», за который провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) семь матчей и одержал четыре победы, один раз сыграв на ноль. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок провел 156 игр, из которых выиграл 90 и отыграв в 24 без пропущенных шайб. В сезоне-2022/23 был признан лучшим вратарем МХЛ.

«Питтсбург» идет на втором месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 96 очков за четыре матча до конца регулярного чемпионата.

