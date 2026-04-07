«Питтсбург» вызвал российского вратаря в основной состав

Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива», за который провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) семь матчей и одержал четыре победы, один раз сыграв на ноль. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок провел 156 игр, из которых выиграл 90 и отыграв в 24 без пропущенных шайб. В сезоне-2022/23 был признан лучшим вратарем МХЛ.