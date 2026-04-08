«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Филадельфия» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Игра проходила 8 апреля на арене Prudential Center (Ньюарк).
Российский нападающий гостей Матвей Мичков сделал две результативные передачи. Тревор Зеграс оформил дубль и сделал одну голевую. Еще один дубль на счету Тайсона Форстера. Ник Силер забросил одну шайбу.
Единственный гол хозяев на счету Коди Гласса.
«Филадельфия» набрала 92 очка в 78 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 83 очка в 78 играх. «Дэвилз» лишились шансов на выход в плей-офф.
