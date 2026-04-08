Фетисов прокомментировал решение Овечкина продолжить карьеру

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Олег Богатов. Установление уникального рекорда лет на сто вперед стоит того, чтобы капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение продолжить карьеру, многие болельщики в России и мире надеются на это, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкину 40 лет, он является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894). Суммарное количество заброшенных Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету которого 1016 голов.
«Я думаю, что решение о продолжении карьеры будет принимать Саша — после того, как обобщит все то, что произошло в этом сезоне. Но он может вполне подготовиться и в следующем сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки. Мне кажется, что это должно быть сегодня его целью. Ему надо немного потерпеть и в очередной раз заявить о том, что все его труды и годы будут вознаграждены. Вознаграждены тем, что эта цифра будет ориентиром на 100 лет для всех, кто будет играть в хоккей», — сказал Фетисов.
«И это стоит всех решений. Я надеюсь на это, как и болельщики в России и во всем мире. В наших разговорах Саша был нацелен на то, чтобы достойно завершить сезон. И еще есть какая-то надежда на то, что команда попадет в плей-офф. Но последнее поражение от “Рейнджерс” (1:8), конечно, расстроило многих. Я хотел бы, чтобы Саша принял решение и отыграл следующий сезон», — подчеркнул собеседник агентства.