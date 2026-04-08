ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин примет решение о дальнейшей карьере летом. Об этом он заявил в интервью порталу Monumental Sports Network.
«Когда любишь что-то, то делаешь это от всего сердца. Конечно, я люблю играть в хоккей, забивать голы. Мы примем решение летом, мне нужно поговорить со своей семьей, с владельцем “Вашингтона” Тедом Леонсисом. Мне нужно принять решение летом. В сентябре мне исполнится 41 год, нужно подойти к этому с умом», — сказал Овечкин.
Ранее мать хоккеиста Татьяна Овечкина сообщила ТАСС, что сын вернется в Москву по окончании сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В марте 2025 года Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил, что вернется в московское «Динамо» по истечении контракта с «Вашингтоном» в 2026 году.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016).
Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.