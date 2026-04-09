Овечкин рассказал, планирует ли вернуться в КХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос, входит ли в его планы возвращение в КХЛ в конце карьеры.
«Я пока не знаю. Как я уже говорил, нам нужно принять решение. В первую очередь это касается семьи, владельцев и меня самого», — приводит RMNB слова Овечкина.
Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).
В России Овечкин играл за московское «Динамо».