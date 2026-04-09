Овечкин рассказал, планирует ли провести прощальное турне, как Копитар

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью канадским журналистам рассказал, планирует ли провести прощальное турне.
— Почему бы вам не устроить прощальное турне, подобное тому, что провел в этом году Анже Копитар?
— Ну, я не знаю, конец это или нет. Мы это выясним.
— Что вам особенно запомнилось в том, как Уэйн Гретцки провел свое турне?
— Честно говоря, все люди разные, верно? Уэйн — один человек, Копитар — другой. Так что, если это происходит, значит, это происходит. Вы, наверное, об этом узнаете.
Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).