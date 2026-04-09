Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
0
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.60
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
2
:
Баффало
2
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
5.89
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.45
П2
4.83
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Овечкин рассказал, планирует ли провести прощальное турне, как Копитар

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью канадским журналистам рассказал, планирует ли провести прощальное турне.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью канадским журналистам рассказал, планирует ли провести прощальное турне.

— Почему бы вам не устроить прощальное турне, подобное тому, что провел в этом году Анже Копитар?

— Ну, я не знаю, конец это или нет. Мы это выясним.

— Что вам особенно запомнилось в том, как Уэйн Гретцки провел свое турне?

— Честно говоря, все люди разные, верно? Уэйн — один человек, Копитар — другой. Так что, если это происходит, значит, это происходит. Вы, наверное, об этом узнаете.

Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1005 заброшенных шайб).

