Названы все претенденты на приз «Билл Мастертон Трофи»

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) опубликовала список претендентов на приз «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2025/26. Награда ежегодно вручается игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В среду, 8 апреля, стало известно, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин претендует на данную награду в этом году.

Также в список претендентов на «Билл Мастертон Трофи» вошли Вилле Хуссо («Анахайм»), Чарли Макэвой («Бостон»), Расмус Далин («Баффало»), Девин Кули («Калгари»), Тейлор Холл («Каролина»), Спенсер Найт («Чикаго»), Габриэль Ландеског («Колорадо»), Бун Дженнер («Коламбус»), Джейми Бенн («Даллас»), Доминик Шайн («Детройт»), Коннор Ингрэм («Эдмонтон»), Брэд Маршан («Флорида»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Йеспер Валльстедт («Миннесота»), Майк Мэтисон («Монреаль»), Оззи Висблатт («Нэшвилл»), Бренден Диллон («Нью-Джерси»), Кайл Палмьери («Айлендерс»), Мэттью Робертсон («Рейнджерс»), Линус Улльмарк («Оттава»), Гарретт Уилсон («Филадельфия»), Энтони Манта («Питтсбург»), Лоран Броссуа («Сан-Хосе»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Клейтон Келлер («Юта»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Акира Шмид («Вегас») и Джонатан Тэйвз («Виннипег»).

По итогам голосования среди членов организации будут определны три претендента на награду.

В прошлом году «Билл Мастертон Трофи» получил Шон Монахан из «Коламбуса».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше