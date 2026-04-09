«Рейнджерс» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У «Сэйбрз» дублем отметился Зак Бенсон, а также по одной шайбе забросили Райан Маклеод, Алекс Так и Джейсон Зукер. У «рейнджеров» Алексис Лафренье записал на свой счет два гола и одну шайбу забросил Адам Фокс.
«Баффало» с 104 очками в 79 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут последними — 75 очков в 79 играх.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте.