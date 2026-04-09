Владелец «Вашингтона»: «Мы дадим Овечкину время подумать о будущем»

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается нынешней весной.
— Как вы отреагируете, если Овечкин попросит время подумать о своем будущем до лета?
— Это очень важное решение. Он лидер нашей команды — по голам и очкам, он играет очень долгое время. И он примет правильное решение. Но это семейное решение. Так что мы поддержим его и дадим время подумать. Единственный путь для него принять правильное решение — немного отстраниться от хоккея, побыть с семьей, женой, мамой, братом. А потом мы поговорим, — заявил Леонсис в интервью Monumental Sports Network.
В нынешнем сезоне Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 79 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 30 голевых передач.