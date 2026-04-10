Капризов дважды реализовал большинство в матче «Даллас» — «Миннесота»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в ворота «Далласа» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
28-летний россиянин отличился на 20-й минуте (сделал счет 2:1 в пользу своей команды) и на 27-й (3:1). Оба раза он реализовал большинство.
В сезоне-2025/26 Капризов в 77 матчах набрал 89 (45+44) очков.
10 апр 04:00 Даллас — Миннесота 0:0.
