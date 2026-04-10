«Колорадо» одержал победу над «Калгари», Нечас и Маккиннон набрали по 3 очка

«Колорадо» на своем льду обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У «Эвеланш» по 3 (1+2) очка набрали Мартин Нечас и Нэйтан Маккиннон, также гол забил Габриэль Ландескуг.
Автором единственной заброшенной шайбы «Флэймз» стал Тайсон Гросс. Еще один его гол в концовке игры отменили после видеопросмотра.
«Колорадо» набрал 114 очков за 78 матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (73 очка в 78 играх) находится на 14-й позиции.
12 апреля «Колорадо» проведет матч против «Вегаса», а «Калгари» сыграет с «Сиэтлом».
