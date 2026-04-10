Кросби — о будущем Овечкина: «Часто думаю об этом. Странно, если величайшего снайпера больше не будет рядом»

Ранее 40-летний россиянин сообщил, что планирует принять решение о своем будущем в НХЛ летом. Кросби отметил, что эта тема занимает его мысли в последнее время.
"Я довольно часто думаю об этом. Я много думаю о нем, потому что понимаю, что сейчас это постоянно у него в голове. Когда ты достигаешь определенного возраста, так и происходит. Каждый игрок в какой-то момент сталкивается с этим.
Будет очень странно, если его больше не будет рядом. Это будет непривычно, особенно потому, что мы почти всегда играли в одном дивизионе. Мы так часто видимся. Мы пришли в лигу вместе. По сути, это все, что мы когда-либо знали. Были изменения. За 20 лет ты играешь со множеством разных партнеров. Но для меня встречи с ним несколько раз в год и матчи против него в плей-офф всегда были постоянной частью карьеры.
Мне очень повезло оказаться в одном дивизионе с величайшим снайпером всех времен. Если это для него конец карьеры, здорово, что расписание игр сложилось именно так", — приводит слова Кросби The Athletic.
В этом сезоне Овечкин набрал 61 (31+30) очко в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В активе Кросби 74 (29+45) очка в 67 играх.