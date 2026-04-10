Овечкина номинировали на награду «Кинг Клэнси Мемориал трофи»

Ранее россиянина номинировали на «Билл Мастертон трофи».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» номинировал Александра Овечкина на «Кинг Клэнси Мемориал трофи» — приз, вручаемый игроку, признанному примером на льду и в общественной жизни. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В качестве претендента на награду от каждой команды выдвигается по одному кандидату. Премия образована в 1988 году и названа в честь Фрэнсиса Майкла Клэнси.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016).

Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкина номинировали на «Билл Мастертон трофи» — приз, вручаемый игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

