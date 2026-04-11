«Каролина» отправила Петра Кочеткова в фарм-клуб в АХЛ

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» отправил российского голкипера Петра Кочеткова в свой фарм-клуб «Чикаго Вулвз» в АХЛ, сообщает пресс-служба команды.

Источник: Reuters

26-летний вратарь не выходил на лед с 20 декабря из-за травмы нижней части тела. Ранее появлялась информация, что он может пропустить остаток сезона.

В текущем регулярном чемпионате Кочетков провел девять матчей за «Каролину», показав коэффициент надежности 2,33 и отразив 89,9% бросков. Всего в НХЛ на его счету 128 игр и 71 победа.

Кочетков был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 36-м номером.

«Каролина Харрикейнз» занимает первое место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 108 очков в 79 матчах.