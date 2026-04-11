Кросби — об Овечкине: «Мне повезло, что я оказался в одном дивизионе с величайшим бомбардиром всех времен»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» отметил сильные качества российского форварда Александра Овечкина.
"Люди говорят о броске Овечкина, и да, он великолепен. Но особенность его игры в то время заключалась в том, что он мог сделать 6−7 мощных силовых приемов за игру, даже несмотря на то, что проводил на льду все эти минуты. Это невероятно сложно. Просто невероятный хоккеист.
Если это для него конец карьеры, если так все сложится, я думаю, это здорово, что расписание игр сложилось именно так. Мне очень повезло, что я оказался в одном дивизионе с величайшим бомбардиром всех времен. Для меня это большая честь", — приводит Sportsnet слова Кросби.