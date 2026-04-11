Овечкин о Кросби: «Мы подружились. На площадке идет борьба, но вне льда мы поздравляем друг друга с какими-то моментами. Это здорово»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. На выходных команды проведут между собой два матча в регулярном чемпионате НХЛ.
«Мы подружились. Мы понимаем, что на площадке идет борьба, но вне льда можем поздравить друг друга с какими-то моментами. Это здорово. Все осталось таким же, как и во время нашей первой встречи. Болельщики и репортеры вовлечены, а мы переносим эту энергию на лед», — сказал Овечкин.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.