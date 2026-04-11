Крикунов: Не надо ждать Малкина в КХЛ в следующем сезоне

«Малкин хочет остаться в США. Таким взрослым хоккеистам обычно дают короткие контракты на один год, но с хорошими бонусами. Выполняй и зарабатывай. Ему наверняка дадут именно такой контракт. В КХЛ в следующем сезоне его не надо ждать», — сказал Крикунов Metaratings.ru.