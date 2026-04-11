Крикунов: Не надо ждать Малкина в КХЛ в следующем сезоне

Ранее хоккеист говорил, что хочет остаться в «Питтсбурге» на следующий сезон. Нынешнее соглашение Малкина с «пингвинами» рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Малкин хочет остаться в США. Таким взрослым хоккеистам обычно дают короткие контракты на один год, но с хорошими бонусами. Выполняй и зарабатывай. Ему наверняка дадут именно такой контракт. В КХЛ в следующем сезоне его не надо ждать», — сказал Крикунов Metaratings.ru.
39-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. В текущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 61 (19+42) очко при показателе полезности «+15».