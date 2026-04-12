Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
0
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
5.70
X
5.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль
0
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.40
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
0
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
0
:
Флорида
2
Все коэффициенты
П1
4.46
X
5.60
П2
1.93
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
5.10
П2
37.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
3
:
Нью-Джерси
3
Все коэффициенты
П1
61.00
X
4.94
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
2
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.81
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
3
:
Сент-Луис
5
Все коэффициенты
П1
48.00
X
9.50
П2
1.07
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
1
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
4.33
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
13:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.89
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Вашингтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Илья Протас забросил первую шайбу в НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтона» Илья Протас забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: NHL.COM

Она стала для него первой в лиге. При этом Протас играет во втором матче в НХЛ.

19-летний хоккеист отличился на 46-й минуте и сделал счет 5:3 в пользу своей команды. Он реализовал большинство. Также на счету Протаса две результативные передачи.

В сезоне-2025/26 в 2 матчах НХЛ Протас набрал 4 (1+3) очка.

Питтсбург
3:6
0:0, 3:4, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
11.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18410 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Спенсер Карбери
Вратари
Артур Шилов
(00:00-55:28)
Логан Томпсон
Артур Шилов
(c 56:22)
2-й период
21:39
Алексей Протас
(Илья Протас)
22:05
Энтони Манта
(Райан Ши, Томас Новак)
26:02
Райан Леонард
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
28:08
Том Уилсон
(Илья Протас, Алексей Протас)
31:47
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Самуэль Жирар)
31:58
Райан Леонард
(Джастин Сурдиф, Коул Хатсон)
34:43
Кевин Хэйс
36:50
Кевин Хэйс
(Райан Ши)
3-й период
45:16
Джастин Бразо
45:56
Илья Протас
(Коул Хатсон, Дилан Строум)
48:10
Энтони Манта
56:22
Александр Овечкин
(Том Уилсон)
Статистика
Питтсбург
Вашингтон
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит