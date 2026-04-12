Илья Протас забросил первую шайбу в НХЛ

Она стала для него первой в лиге. При этом Протас играет во втором матче в НХЛ.
19-летний хоккеист отличился на 46-й минуте и сделал счет 5:3 в пользу своей команды. Он реализовал большинство. Также на счету Протаса две результативные передачи.
В сезоне-2025/26 в 2 матчах НХЛ Протас набрал 4 (1+3) очка.
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
11.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18410 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Спенсер Карбери
Вратари
Артур Шилов
(00:00-55:28)
Логан Томпсон
Артур Шилов
(c 56:22)
2-й период
21:39
Алексей Протас
(Илья Протас)
22:05
Энтони Манта
(Райан Ши, Томас Новак)
26:02
Райан Леонард
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
28:08
Том Уилсон
(Илья Протас, Алексей Протас)
31:47
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Самуэль Жирар)
31:58
Райан Леонард
(Джастин Сурдиф, Коул Хатсон)
34:43
Кевин Хэйс
36:50
Кевин Хэйс
(Райан Ши)
3-й период
45:16
Джастин Бразо
45:56
Илья Протас
(Коул Хатсон, Дилан Строум)
48:10
Энтони Манта
56:22
Александр Овечкин
(Том Уилсон)
Статистика
Питтсбург
Вашингтон
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит