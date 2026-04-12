«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ. Овечкин забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вашингтона».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» со счетом 6:3 одержал победу над «Питтсбургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Протас (22-я минута), Райан Леонард (27, 32), Том Уилсон (29), Илья Протас (46) и Александр Овечкин (57). У проигравших отличились Энтони Манта (23), Ноэль Аччари (32) и Кевин Хейз (37). Как ранее сообщал ТАСС, встречу из-за травм пропустили лучший бомбардир «Питтсбурга» в нынешнем сезоне канадский нападающий Сидни Кросби и его одноклубник российский форвард Евгений Малкин.

Овечкин прервал свою серию без голов, которая составляла четыре игры. В предыдущий раз нападающий забивал 1 апреля, когда оформил дубль в домашней игре с «Филадельфией» (6:4). Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 голов), с учетом плей-офф он занимает второе место в списке самых забивных игроков лиги (1 006), уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).

«Питтсбург» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Вашингтон» — четвертое. Команды имеют на счету 98 и 91 очко соответственно после 80 матчей. Следующую игру «Питтсбург» и «Вашингтон» вновь проведут между собой, она состоится в столице США 12 апреля.

Питтсбург
3:6
0:0, 3:4, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
11.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18410 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Спенсер Карбери
Вратари
Артур Шилов
(00:00-55:28)
Логан Томпсон
Артур Шилов
(c 56:22)
2-й период
21:39
Алексей Протас
(Илья Протас)
22:05
Энтони Манта
(Райан Ши, Томас Новак)
26:02
Райан Леонард
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
28:08
Том Уилсон
(Илья Протас, Алексей Протас)
31:47
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Самуэль Жирар)
31:58
Райан Леонард
(Джастин Сурдиф, Коул Хатсон)
34:43
Кевин Хэйс
36:50
Кевин Хэйс
(Райан Ши)
3-й период
45:16
Джастин Бразо
45:56
Илья Протас
(Коул Хатсон, Дилан Строум)
48:10
Энтони Манта
56:22
Александр Овечкин
(Том Уилсон)
Статистика
Питтсбург
Вашингтон
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
