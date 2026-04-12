Америка аплодирует Овечкину стоя! НХЛ прощается с русским рекордсменом?

«Это история. Мы 20 лет играем друг против друга. Мы пришли в лигу в одно время. И до сих пор соперничаем друг с другом. Наша борьба на льду никак не изменилась за все эти годы. Да, согласен, что наше противостояние “Ови против Сида” вдохновляет нас самих. Все вовлечены в это соперничество: болельщики, журналисты. Эту энергию мы переносим на лед. Но что касается наших взаимоотношений вне льда, то стали хорошими друзьями. Мы понимаем, что на льду мы соперники, но вне площадки можем пообщаться, поздравить друг друга с достижениями и важными событиями в жизни», — сказал Овечкин. «Я много думал об Овечкине, потому что знаю, что сейчас он постоянно размышляет о своей карьере. Когда достигаешь определенного возраста, это неизбежно. Каждому игроку рано или поздно приходится с этим сталкиваться. Он многого добился и сделал потрясающую карьеру. И я знаю, что он по-прежнему невероятно увлечен хоккеем. Это очевидно. В последнее время я часто думал о том, что он будет делать дальше, ведь никогда не знаешь, что произойдет. Он просто невероятный хоккеист. Мне очень повезло, что я играю в одном дивизионе с величайшим голеадором всех времен. Это большая честь для меня», — отметил Кросби.