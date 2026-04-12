Болельщики «Питтсбурга» устроили овации Овечкину

Болельщики «Питтсбурга» в ходе домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:6) устроили овации российскому нападающему гостей Александру Овечкину. Многие из них поднялись со своих мест.
При этом в рекламной паузе на арене «Питтсбурга» показали небольшое видео, посвященное соперничеству канадского форварда «Пингвинз» Сидни Кросби и Овечкина.
40-летнего россиянина признали первой звездой матча. Он вышел поблагодарить публику после игры.
В сезоне-2025/26 Овечкин в 80 матчах набрал 62 (32+30) очка.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.