«Оттава» гарантировала себе место в плей-офф НХЛ

«Оттава» вышла в плей-офф НХЛ после своей победы над «Айлендерс» (3:0) и поражения «Детройта» в матче с «Нью-Джерси» (3:5), сообщает пресс-служба лиги.
«Сенаторз» вышли в плей-офф во второй раз подряд впервые с 2012 и 2013 годов.
«Оттава» лидирует среди всех канадских команд по количеству выходов в плей-офф (18) с сезона-1996/97, когда она впервые попала в Кубок Стэнли. Ближайший преследователь — «Монреаль» (17).
«Сенаторз» (96 очков после 80 матчей) занимают шестое место в таблице Восточной конференции.
