«Бостон» вышел в плей-офф НХЛ

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Бостон» вышел в плей-офф в 16-й раз за последние 20 лет (начиная с 2006 года) — это второй показатель среди всех команд наравне с «Вашингтоном». Он уступает только «Пингвинз» (17). За этот период «Бостон» одержал 17 побед в сериях — больше только у «Питтсбурга» и «Тампы» (по 20).