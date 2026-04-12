Овечкин после матча с «Питтсбургом»: «Мне все равно, кто играет, нам просто нужна крупная победа»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мне все равно, кто играет, нам просто нужна крупная победа. Очевидно, завтра Кросби, вероятно, будет играть», — цитирует 40-летнего хоккеиста сайт НХЛ.
«Вашингтон» бьется за плей-офф до последнего! Овечкин забил в пустые, еще два гола — у братьев Протасов.
Хозяева провели игру без ряда лидеров — вне заявки в том числе остались Сидни Кросби и Евгений Малкин.
«Вашингтон» выиграл второй матч подряд. Он занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 91 очком после 80 игр.
Вечером 12 апреля по московскому времени «Кэпиталз» и «Пингвинз» сыграют в Вашингтоне.
