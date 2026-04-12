«Эдмонтон» вышел в плей-офф НХЛ

«Виннипег» проиграл «Филадельфии» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот результат обеспечил участие «Эдмонтона» в плей-офф в сезоне-2025/26.
Как сообщает пресс-служба лиги, семь выходов в плей-офф подряд у «Эдмонтона» — это второй показатель в истории франшизы после сезонов 1979/80−1991/92 (13), а также четвертая по продолжительности действующая серия в НХЛ после «Каролины» (8), «Тампы» (9) и «Колорадо» (9).
«Эдмонтон» в 80 матчах набрал 90 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.