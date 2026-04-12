Овечкин поблагодарил «Питтсбург» за видеоролик о его соперничестве с Кросби

Овечкину было приятно увидеть видео с Кросби на матче НХЛ с «Питтсбургом».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему было приятно увидеть видеоролик о его соперничестве с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на медиакубе арены по ходу гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воскресенье «Вашингтон» в гостях обыграл «Питтсбург» со счетом 6:3. Овечкин отметился голом в пустые ворота на 57-й минуте матча и был признан первой звездой встречи. Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с Кросби, который не принял участие в игре из-за повреждения. Болельщики «пингвинов» во время этой церемонии стоя наградили российского хоккеиста аплодисментами и поблагодарили его за карьеру.

«Это было приятно, знак уважения. Все эти годы нашего соперничества, и в плей-офф, и в регулярном сезоне — это про уважение друг к другу», — приводятся слова Овечкина на сайте «Вашингтона».

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард «Кэпиталз» заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1571 матче. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Хоккей. НХЛ
12.04
Вашингтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.15
