Главный тренер «Колорадо» получил перелом лицевой кости после попадания шайбы в матче НХЛ

54-летнему канадскому специалисту попала шайба в лицо в игре против «Вегаса» (2:3 ОТ). У него диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы. Отмечается, что тренеру не потребуется операция.
Беднар не будет руководить «Колорадо» в выездных матчах против «Эдмонтона» и «Калгари».
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
12.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18152 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Вратари
Маккензи Блэквуд
(00:00-61:19)
Картер Харт
(00:00-61:19)
1-й период
05:25
Командный штраф
07:48
Ник Дауд
09:17
Девон Тэйвз
(Брок Нельсон, Мартин Нечас)
11:12
Ши Теодор
13:35
Брок Нельсон
13:47
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
18:43
Колтон Сиссонс
2-й период
22:09
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев, Кэдан Корчак)
30:56
Ник Бланкенбург
(Николя Руа)
32:36
Габриэль Ландескуг
3-й период
53:53
Брент Бернс
Овертайм
61:19
Джек Айкел
Статистика
Колорадо
Вегас
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит