Главный тренер «Колорадо» получил перелом лицевой кости после попадания шайбы в матче НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщается на сайте лиги.

Источник: Getty Images

54-летнему канадскому специалисту попала шайба в лицо в игре против «Вегаса» (2:3 ОТ). У него диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы. Отмечается, что тренеру не потребуется операция.

Беднар не будет руководить «Колорадо» в выездных матчах против «Эдмонтона» и «Калгари».

Колорадо
2:3
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
12.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18152 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Вратари
Маккензи Блэквуд
(00:00-61:19)
Картер Харт
(00:00-61:19)
1-й период
05:25
Командный штраф
07:48
Ник Дауд
09:17
Девон Тэйвз
(Брок Нельсон, Мартин Нечас)
11:12
Ши Теодор
13:35
Брок Нельсон
13:47
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
18:43
Колтон Сиссонс
2-й период
22:09
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев, Кэдан Корчак)
30:56
Ник Бланкенбург
(Николя Руа)
32:36
Габриэль Ландескуг
3-й период
53:53
Брент Бернс
Овертайм
61:19
Джек Айкел
Статистика
Колорадо
Вегас
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит