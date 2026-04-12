Малкин сможет сыграть в матче НХЛ против «Вашингтона»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг смогут принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает на странице команды в соцсети Х.
Ранее Кросби, Малкин и Летанг, а также Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Паркер Уозерспун, Эрик Карлссон и Коннор Дьюар были выведены из основного состава из-за незначительных повреждений и пропустили субботнюю игру с «Вашингтоном» (3:6).
Сообщается, что в лазарете «Пингвинз» остаются только Киндел, Ноэль Аччари, Энтони Манта, Райан Ши и Коннор Клифтон.
Встреча между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» пройдет в воскресенье и начнется в 22:00 мск. «Пингвинз» с 98 очками идут на втором месте в Столичном дивизионе, где «Кэпиталз» (91 очко) располагаются на пятой позиции.