Овечкин и Кросби вышли на стартовое вбрасывание в матче НХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на стартовое вбрасывание в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».
Встреча «Кэпиталз» и «Пингвинз» проходит в Вашингтоне. Овечкин, который является крайним нападающим, оказался в стартовой пятерке и изначально занял место левого форварда. Однако при стартовом вбрасывании центральный нападающий «столичных» Дилан Строум уступил место Овечкину и позволил тому сойтись на вбрасывании с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. Сегодняшний матч в Вашингтоне может стать последним в карьере россиянина на площадке «Кэпиталз».
Овечкин и Кросби играют друг против друга в 100-й раз в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Во время разминки перед игрой капитаны «Вашингтона» и «Питтсбурга», а также форварды «Пингвинз» Евгений Малкин и Крис Летанг собрались в центральном круге вбрасывания для совместной фотографии.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард «Кэпиталз» заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).