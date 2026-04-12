Овечкин и Кросби вышли на стартовое вбрасывание в матче НХЛ

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард «Кэпиталз» заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).