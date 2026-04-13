Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
2
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
9.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
0
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
57.00
X
13.25
П2
1.05
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
1
:
Бостон
2
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.36
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Болельщики «Вашингтона» попросили Овечкина остаться еще на сезон

Болельщики «Вашинтона» в концовке домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0) призывали российского нападающего Александра Овечкина продолжить карьеру в сезоне-2026/27, сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

В последние 90 секунд игрового времени на арене слышалось скандирование «Еще один год».

Овечкин провел последний матч на льду «Вашингтона»? Сделал голевой пас и помог команде победить.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за эту команду с 2005 года.

В сезоне-2025/26 россиянин в 81 матче набрал 63 (32+31) очка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше