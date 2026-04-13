Болельщики «Вашингтона» попросили Овечкина остаться еще на сезон

Болельщики «Вашинтона» в концовке домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0) призывали российского нападающего Александра Овечкина продолжить карьеру в сезоне-2026/27, сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.
В последние 90 секунд игрового времени на арене слышалось скандирование «Еще один год».
Овечкин провел последний матч на льду «Вашингтона»? Сделал голевой пас и помог команде победить.
Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за эту команду с 2005 года.
В сезоне-2025/26 россиянин в 81 матче набрал 63 (32+31) очка.
