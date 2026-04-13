Овечкин о просьбе продолжить карьеру в сезоне-2026/27: «Я подумаю об этом»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал просьбу болельщиков продолжить карьеру в сезоне-2026/27.
«Я подумаю об этом», — цитирует 40-летнего спортсмена AP. Он сказал это в окружении сыновей после домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).
Овечкин провел последний матч на льду «Вашингтона»? Сделал голевой пас и помог команде победить.
Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за эту команду с 2005 года.
В сезоне-2025/26 нападающий в 81 матче набрал 63 (32+31) очка.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше