В НХЛ играет новый русский снайпер. Он забил больше Кросби и Драйзайтля, но в России его никто не знает

Павел Дорофеев лидирует по голам в «Голден Найтс» и летом подпишет новый контракт с клубом.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

В топ-25 снайперов НХЛ вы не найдете Александра Овечкина. Проводящий, вероятно, заключительный сезон своей великой карьеры форвард настрелял 32 шайбы и не входит даже в тридцатку голеадоров лиги. Среди россиян легенду «Вашингтона» опережают три игрока. И если присутствие Никиты Кучерова и Кирилла Капризова никого не удивляет, то статистика Павла Дорофеева все еще способна вызвать легкий шок. С 36 голами уроженец Нижнего Тагила — лучший снайпер «Голден Найтс» и 21-й в лиге.

Сезон для Дорофеева — прорывной во всех смыслах: он уже установил личные рекорды по шайбам и очкам — 63 (36+27) за 80 матчей, при этом регулярка еще не закончена. Впереди у «Вегаса» два матча, в которых Павел может улучшить и без того прекрасную статистику. Он уже забил больше, чем Леон Драйзайтль, Коннор Бедард, Давид Пастрняк, Сидни Кросби и Артемий Панарин, а еще не пропустил ни одной игры «Вегаса» в регулярке. Похвастаться таким достижением могут только четыре хоккеиста.

Расхожее мнение (особенно в российской прессе): кроме броска, у Дорофеева ничего нет. Бросок действительно его главное оружие, но не единственное. А как же 27 передач? А как же игра команды, построенная на большом объеме катания и движении «север — юг»? В НХЛ невозможно выжить только на одном навыке, даже если он элитный. Тем более в системе «Вегаса», где от каждого игрока требуют больше, чем просто завершение.

Дорофеева ошибочно воспринимать как «пулялку», которая только и бросает из любой позиции. Такому форварду важно найти правильное место и не заставлять его заниматься несвойственной работой. При Брюсе Кэссиди это работало. Теперь вопрос — как будет при Джоне Торторелле. У Тортса россияне приживались редко, но если Павел продолжит забивать в том же темпе, у тренера просто не останется выбора, кроме как доверять игроку, уже доросшему до уровня элитного снайпера.

В спорте, где на табло считают заброшенные шайбы, форвард с таким голевым чутьем всегда будет в цене. Важно и то, что Дорофеев — продукт «Вегаса». Он прошел путь от фарма, где не сразу стал лидером, до одного из ключевых игроков основы. В Северную Америку он уехал в 2021 году, не пригодившись «Трактору» Анвара Гатиятулина. Ранее его недооценили и в «Металлурге», обменяв выпускника местной школы в челябинский клуб. Спустя шесть лет после той трехсторонней сделки (с участием СКА) именно карьера Дорофеева взлетела стремительнее остальных.

Летом у нападающего заканчивается контракт, и «Вегасу» точно не стоит экономить. Дорофееву всего 25, и он может прибавить — как в универсализме, так и в броске, работать над которым можно до конца карьеры. Свои 5−6 миллионов долларов он точно заслужил. Логичный ориентир — контракт Ивана Барбашева с кэпхитом 5 млн. Сейчас Павел получает 1,835 млн — при такой статистике это выглядит как щедрый дисконт для клуба перед новым соглашением.

Михаил Скрыль

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше