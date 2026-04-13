В НХЛ играет новый русский снайпер. Он забил больше Кросби и Драйзайтля, но в России его никто не знает

Сезон для Дорофеева — прорывной во всех смыслах: он уже установил личные рекорды по шайбам и очкам — 63 (36+27) за 80 матчей, при этом регулярка еще не закончена. Впереди у «Вегаса» два матча, в которых Павел может улучшить и без того прекрасную статистику. Он уже забил больше, чем Леон Драйзайтль, Коннор Бедард, Давид Пастрняк, Сидни Кросби и Артемий Панарин, а еще не пропустил ни одной игры «Вегаса» в регулярке. Похвастаться таким достижением могут только четыре хоккеиста.