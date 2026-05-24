«Уилкс-Берри» нанес поражение «Спрингфилду» и выиграл серию плей-офф АХЛ

«Уилкс-Берри» победил «Спрингфилд» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф АХЛ — 8:1.
Российский вратарь «Уилкс-Берри» Сергей Мурашов отразил 26 бросков в створ из 27. Его соотечественники, вратари «Спрингфилда» Вадим Жеренко и Георгий Романов — 13 из 16 и 8 из 12 соответственно.
Российский нападающий «Уилкс-Берри» Михаил Ильин отметился двумя результативными передачами.
В серии до трех побед фарм-клуб «Питтсбурга» победил «Спрингфилд» (фарм-клуб «Сан-Хосе») со счетом 3−2.
