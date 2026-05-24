«Каролина» победила в шестом матче Кубка Стэнли с овертаймами подряд

«Каролина» нанесла поражение «Монреалю» (3:2 ОТ) во втором матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли-2026.
Как сообщает пресс-служба лиги, «Харрикейнс» одержали шестую подряд победу в матчах плей-офф, потребовавших овертайма, начиная с пятой игры первого раунда Кубка Стэнли-2025. Это вторая по продолжительности серия в истории франшизы (ранее было семь побед с 2021 по 2023 год).
Короли овертаймов. «Каролина» снова одержала победу в игре до гола — теперь над «Монреалем».
«Харрикейнс» улучшили свой результат до 36 побед и 23 поражений в 59 матчах плей-офф с овертаймом. Они идут на третьем месте по проценту побед (61) в таких играх после в истории Кубка Стэнли после «Айлендерс» (63,1) и «Сиэтла» (100).
При этом «Харрикейнс» одержали четыре победы в овертайме за один розыгрыш Кубка Стэнли в третий раз в истории франшизы — после турниров 2002 года (7) и 2006 года (4).
