Дорофеев объяснил, почему хочет играть за «Рейнджерс»

Новичок «Рейнджерс» Павел Дорофеев считает, что ему будет проще адаптироваться в новом клубе после перехода из «Вегаса», так как он проводил межсезонье раньше в Нью-Йорке.
«Есть очень много причин хотеть играть здесь. Это клуб из “Оригинальной шестерки”, первоклассная организация, домашняя арена — “Мэдисон Сквер Гарден”. Этот список можно продолжать.
Последние несколько лет я проводил в Нью-Йорке межсезонье. Я хорошо знаю город и его окрестности. Здорово быть игроком «Рейнджерс», и я благодарен всей организации за то, что они поверили в меня и обменяли меня. Думаю, адаптироваться мне теперь будет немного легче«», — приводит официальный сайт НХЛ слова Дорофеева.
25-летний россиянин на прошлой недели был обменян из «Вегаса». «Голден Найтс» за российского форварда получили 26-й пик на драфте НХЛ 2026 года, пик в третьем раунде (номер 92) на драфте 2026 года и условный пик в первом раунде на драфте 2028 года.
В сезоне-2025/26 Дорофеев набрал 64 (37+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 16 (12+4) очков в 22 играх плей-офф.
Дорофеев обогнал по зарплате Кучерова и Василевского. Выше только двое россиян.