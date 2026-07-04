Дорофеев объяснил, почему хочет играть за «Рейнджерс»

Последние несколько лет я проводил в Нью-Йорке межсезонье. Я хорошо знаю город и его окрестности. Здорово быть игроком «Рейнджерс», и я благодарен всей организации за то, что они поверили в меня и обменяли меня. Думаю, адаптироваться мне теперь будет немного легче«», — приводит официальный сайт НХЛ слова Дорофеева.