Форвард Жига Еглич дисквалифицирован на 8 месяцев за употребление допинга на ОИ
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала окончательный вердикт по делу нападающего сборной Словении Жиги Еглича, который был уличён в употреблении допинга.
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала окончательный вердикт по делу нападающего сборной Словении Жиги Еглича, который был уличён в употреблении допинга.
Напомним, во время проведения Олимпийских игр 2018 года в пробе хоккеиста был обнаружен препарат фенотерол. Еглич, признавший нарушение антидопинговых правил, был отстранён от участия в оставшихся матчах сборной Словении.
В результате расследования стало известно, что нельзя установить намеренное нарушение антидопинговых правил. Степень вины спортсмена была определена как «лёгкая», однако это не снимает полной вины со словенского форварда. В связи с этим Еглич дисквалифицирован на восемь месяцев (до 20 октября 2018 года).
30-летний Еглич провёл три матча на Олимпиаде 2018 года и забил один гол, а словенцы заняли второе место в группе В, одержав две победы.
Еглич выступал в КХЛ в минувшем сезоне, начав его в «Торпедо», а затем перейдя в «Нефтехимик». В 41 матче регулярного чемпионата он набрал 10 (2+8) очков. После сообщения о положительной