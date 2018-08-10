Форвард Жига Еглич дисквалифицирован на 8 месяцев за употребление допинга на ОИ

Напомним, во время проведения Олимпийских игр 2018 года в пробе хоккеиста был обнаружен препарат фенотерол. Еглич, признавший нарушение антидопинговых правил, был отстранён от участия в оставшихся матчах сборной Словении.

В результате расследования стало известно, что нельзя установить намеренное нарушение антидопинговых правил. Степень вины спортсмена была определена как «лёгкая», однако это не снимает полной вины со словенского форварда. В связи с этим Еглич дисквалифицирован на восемь месяцев (до 20 октября 2018 года).

30-летний Еглич провёл три матча на Олимпиаде 2018 года и забил один гол, а словенцы заняли второе место в группе В, одержав две победы.