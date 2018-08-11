Олимпиада — без хоккейного турнира? Это реально

Источник: Спорт-Экспресс

РАДИКАЛЬНАЯ ИДЕЯ

В декабре 2017 года, за два месяца до Олимпиады в Пхенчхане, президент ИИХФ Рене Фазель заявил о потенциальном превращении следующего хоккейного турнира на зимних Играх — в 2022 году в Пекине — в соревнование игроков до 23 лет. В том случае, если МОК не удастся договориться с НХЛ, и в Китай представители заокеанской лиги тоже не поедут. Сегодня, выступая на форуме в Эдмонтоне, Фазель рассказал о еще более радикальной идее. По его словам, на данный момент рассматриваются четыре возможных варианта состава участников Олимпиады в Пекине:

— с игроками НХЛ;.

— без игроков НХЛ, как было в Пхенчхане;.

— с игроками младше 23 лет;.

— без хоккея (речь о мужском турнире) вообще.

При этом Фазель, по словам журналиста TSN Горда Миллера, отметил, что хоккей является единственным ежедневным видом спорта на зимней Олимпиаде, и выручка от билетов от него намного превышает показатели «конкурентов».

В хоккее уже существует один турнир, чьи финансовые и популяризаторские функции гораздо серьезнее статусных — чемпионат мира. В нем никогда не принимали участие все сильнейшие игроки, и вряд ли что-то поменяется в будущем — принцип «кто захотел — тот и приехал» плотно закреплен в сознании действующего поколения. Ежегодное проведение, не принятое для чемпионатов мира в других видах спорта, только подчеркивает менее серьезную спортивную составляющую.

БЕЗ СУПЕРТУРНИРОВ

Вариант, при котором майские ЧМ заполняли недостаток международных матчей с участием хотя бы части энхаэловцев в промежутки между Олимпиадой и вернувшимся к жизни Кубком мира, при всех проблемах розыгрыша обоих супертурниров, был неидеален, новполне адекватен. По крайней мере раз в два года мы получали бы по-настоящему лучшую сборную планеты, причем недовольные олимпийским форматом или особенностями подхода НХЛ могли бы выбрать себе по душе или одно, или второе.

Сейчас же эта неплохая модель стремительно отправляется на свалку истории. Проведение Кубка мира в 2020 году под вопросом, а надежды на то, что уж в Пекин-то НХЛ поедет без долгих разговоров, рискуют оказаться беспочвенными. Китайский рынок может быть сколько угодно перспективнее и больше корейского, но это не значит, что лига намерена прогибаться и отступать от своих предыдущих финансовых требований. А в МОК не разделяют позицию Фазеля о том, что без топового хоккея Олимпиада страдает — делиться с конторой Бэттмена им не хочется.

Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, непопулярные в России регби или даже бейсбол — везде существует некий турнир, который раз в четыре года (обычно такой срок) определяет лучшую сборную среди всех лучших представителей этого вида спорта. Как он называется — чемпионат мира, Кубок мира, Олимпиада (иногда есть одновременно и ЧМ, и Игры), или, например, Мировая классика — не так важно.

Зачем вообще в спорте проводить какие-то международные матчи или турниры, если они в конечном итоге не ведут к определению сильнейшего? В хоккее же складывается подобная абсурдная ситуация, и что совсем ужасно, — она почти безвыходная, так как никто не готов идти на компромисс.

АПОГЕЙ СЮРРЕАЛИЗМА

Да, для широких масс в некоторых странах (как пример — нашей) отсутствие энхаэловцев на Олимпиаде прошло незамеченным: кто-то мог удивиться отсутствию в составе привычного Овечкина, но вряд ли сильно горевал по этому поводу после победы в финале. Олимпийский статус в России значительно выше любых отдельных персоналий, и потому интерес к хоккею в Пхенчхане значительно превышал все последние чемпионаты мира, вне зависимости от того, сколько звезд из НХЛ туда приезжало. Однако что США с Канадой были полностью увлечены сезоном НХЛ, что прослойка сведущей публики в европейских странах понимала — турнир был испорчен еще до его начала, и даже сенсационное серебро Германии лишь подчеркивало нелепость всего происходящего.

Повторюсь: уже есть чемпионат мира, победителя которого сложно определить в каком-то превосходном значении. Конечно, два последних золота Швеции неслучайны и связаны напрямую с повышением среднего уровня хоккеистов «ТреКрунур», однако это не отменяет того факта, что скандинавская сборная — лишь лучшая на каждом конкретном турнире, но не более. Фазелю не нужен еще один такой же турнир с непонятным статусом, да и еще проводимый не ИИХФ, а МОК, поэтому неудивительно, что помимо двух очевидных опций «едут/не едут» появилась третья, а вслед за ней и четвертая.

При этом вариант со сборными U-23, которая интуитивно напоминает о яркой команде Северной Америки на Кубке мира, при ближайшем рассмотрении выглядит ужасающе. Возрастной ценз никак не поможет в переговорах с НХЛ — либо едут все, либо никто, причем исключение для игроков в возрасте 20−22 лет, которых очень много в АХЛ, также делать не будут. Бессмысленность турнира только возрастет, а уровень хоккея будет совсем плох — из топ-проспектов приедут лишь единицы. При этом что делать в это время всем лучшим игрокам европейских лиг, которым 23 и больше? Еще хоть как-то простителен был «отпуск» тех, кто не смог пробиться на Олимпиаду в Пхенчхане, но что, если бы в Корею поехали Коршков с Красковским, а Ковальчук с Дацюком целый месяц тренировались для подготовки к Кубку Гагарина, так как они просто «староваты»? Апогей сюрреализма. После январского МЧМ такие Игры выглядели бы на редкость убого.

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Поэтому вариант с отказом от хоккейного турнира вообще, на первый взгляд смертельный, выглядит из всех представленных как минимум не худшим, а в случае продолжения безуспешных переговоров — вполне адекватным. Возможно, это попытка шантажа со стороны Фазеля на МОК, которым либо придется подвинуться, либо заявить, что хоккей Олимпиаде не так и нужен, и она проживет и без него. Для самой ИИХФ последние статусные потери и так слишком велики, и развод с Играми сильно не повредит — все очень плохо и так.

В декабре Фазель заявлял об идеи некого турнира в сотрудничестве с НХЛ, причем речь шла не о Кубке мира:

— Это будет не в сентябре, как Кубок мира. Возможно, в феврале, но не на Олимпиаде. Может быть, между Играми. Возможно, команд будет меньше двенадцати. Например, восемь или шесть, — говорил швейцарец.

Все формулировки очень расплывчаты, но из них можно понять, что угроза конца олимпийского хоккея заставляет задуматься об организации турнира, который его заменит — причем, в отличие от Кубка мира, ИИХФ не хочет оставаться в стороне.