Олимпиада — без хоккейного турнира? Это реально
Президент ИИХФ Рене Фазель сделал важное заявление о судьбе олимпийского хоккейного турнира.
Президент ИИХФ Рене Фазель сделал важное заявление о судьбе олимпийского хоккейного турнира.
РАДИКАЛЬНАЯ ИДЕЯ
В декабре 2017 года, за два месяца до Олимпиады в Пхенчхане, президент ИИХФ Рене Фазель заявил о потенциальном превращении следующего хоккейного турнира на зимних Играх — в 2022 году в Пекине — в соревнование игроков до 23 лет. В том случае, если МОК не удастся договориться с НХЛ, и в Китай представители заокеанской лиги тоже не поедут. Сегодня, выступая на форуме в Эдмонтоне, Фазель рассказал о еще более радикальной идее. По его словам, на данный момент рассматриваются четыре возможных варианта состава участников Олимпиады в Пекине:
— с игроками НХЛ;.
— без игроков НХЛ, как было в Пхенчхане;.
— с игроками младше 23 лет;.
— без хоккея (речь о мужском турнире) вообще.
При этом Фазель, по словам журналиста TSN Горда Миллера, отметил, что хоккей является единственным ежедневным видом спорта на зимней Олимпиаде, и выручка от билетов от него намного превышает показатели «конкурентов».
В хоккее уже существует один турнир, чьи финансовые и популяризаторские функции гораздо серьезнее статусных — чемпионат мира. В нем никогда не принимали участие все сильнейшие игроки, и вряд ли
БЕЗ СУПЕРТУРНИРОВ
Вариант, при котором майские ЧМ заполняли недостаток международных матчей с участием хотя бы части энхаэловцев в промежутки между Олимпиадой и вернувшимся к жизни Кубком мира, при всех проблемах розыгрыша обоих супертурниров, был неидеален, новполне адекватен. По крайней мере раз в два года мы получали бы
Сейчас же эта неплохая модель стремительно отправляется на свалку истории. Проведение Кубка мира в 2020 году под вопросом, а надежды на то, что уж в
Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, непопулярные в России регби или даже бейсбол — везде существует некий турнир, который раз в четыре года (обычно такой срок) определяет лучшую сборную среди всех лучших представителей этого вида спорта. Как он называется — чемпионат мира, Кубок мира, Олимпиада (иногда есть одновременно и ЧМ, и Игры), или, например, Мировая классика — не так важно.
Зачем вообще в спорте проводить
АПОГЕЙ СЮРРЕАЛИЗМА
Да, для широких масс в некоторых странах (как пример — нашей) отсутствие энхаэловцев на Олимпиаде прошло незамеченным:
Повторюсь: уже есть чемпионат мира, победителя которого сложно определить в
При этом вариант со сборными U-23, которая интуитивно напоминает о яркой команде Северной Америки на Кубке мира, при ближайшем рассмотрении выглядит ужасающе. Возрастной ценз никак не поможет в переговорах с НХЛ — либо едут все, либо никто, причем исключение для игроков в возрасте 20−22 лет, которых очень много в АХЛ, также делать не будут. Бессмысленность турнира только возрастет, а уровень хоккея будет совсем плох — из
НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Поэтому вариант с отказом от хоккейного турнира вообще, на первый взгляд смертельный, выглядит из всех представленных как минимум не худшим, а в случае продолжения безуспешных переговоров — вполне адекватным. Возможно, это попытка шантажа со стороны Фазеля на МОК, которым либо придется подвинуться, либо заявить, что хоккей Олимпиаде не так и нужен, и она проживет и без него. Для самой ИИХФ последние статусные потери и так слишком велики, и развод с Играми сильно не повредит — все очень плохо и так.
В декабре Фазель заявлял об идеи некого турнира в сотрудничестве с НХЛ, причем речь шла не о Кубке мира:
— Это будет не в сентябре, как Кубок мира. Возможно, в феврале, но не на Олимпиаде. Может быть, между Играми. Возможно, команд будет меньше двенадцати. Например, восемь или шесть, — говорил швейцарец.
Все формулировки очень расплывчаты, но из них можно понять, что угроза конца олимпийского хоккея заставляет задуматься об организации турнира, который его заменит — причем, в отличие от Кубка мира, ИИХФ не хочет оставаться в стороне.
Что же в итоге? Отсутствие одной главной силы в международном хоккее и слишком серьезные разногласия по целям вместе с неумеренными финансовыми аппетитами может привести к реальной революции — с 1920 года этот вид спорта был на каждой Олимпиаде, но впервые почти за столетие все может прерваться. И это очень печально — но другие варианты ничем не лучше.