Олимпиаду могут оставить без хоккея? Без паники — это обыкновенный шантаж

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В последнюю неделю Эдмонтон стал эпицентром хоккейных новостей. Здесь на днях завершился главный юниорский турнир — Кубок Глинки-Гретцки. Здесь же президент ИИХФ Рене Фазель сделал шокирующее заявление о судьбе хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Соревнования могут ждать большие изменения. Существует несколько вариантов развития событий.

С игроками НХЛ

То, о чем мечтают хоккеисты из лучшей лиги мира. Все сильнейшие игроки смогут поехать на Олимпиаду, как это было в Сочи, Ванкувере, Турине и Солт-Лейк-Сити. Этот вариант устраивает и ИИХФ, и МОК — к турниру с энхаловцами будет привлечено гораздо больше внимания. Уровень хоккея будет высочайшим, как и накал борьбы. Не устраивает такой вариант событий только комиссара НХЛ Гэри Беттмэна. Ведь это он сказал, что лига «абсолютно не жалеет, что игроки НХЛ отсутствовали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сезон не был нарушен, а если вы поклонник сборной Германии, то я уверен, что вы не пожалели об отсутствии игроков НХЛ».

Но в случае с Играми в Пекине Беттмэн может пойти на уступки — китайский рынок чрезвычайно интересен НХЛ. Неслучайно лига даже организовывала там выставочные матчи, на которых собирались аншлаги.

И неслучайно Уэйн Гретцки стал послом хоккея в Китае. Так что пока вариант олимпийского турнира со всеми сильнейшими довольно реален.

Как в Пхенчхане

«Евротур, а не Олимпиада», — как говорил бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов. Через четыре года мы вновь можем увидеть олимпийский турнир без сильнейших игроков планеты. Россия на нем снова будет считаться главным фаворитом, а в финал, вполне возможно, пробьется «темная лошадка». О минусах такого сценария сказано уже достаточно (ценность золота автоматически снижается). Но есть и плюсы. Например, ФХР может и дальше продолжать работать по нынешней схеме, готовя сборную к Играм, а часть хоккеистов, жаждущих олимпийской медали, могут отложить планы по поездке в Америку. Что касается других сборных, то для условной Германии такой олимпийский турнир — отличный шанс популяризовать хоккей в своей стране.

Участие игроков до 23 лет

Футбольный вариант турнира на Олимпиаде. Вот только загвоздка в том, что на чемпионат мира по футболу съезжаются все сильнейшие, а на хоккейный ездят по желанию. Получается, принимая вариант с командами U-23, ИИХФ лишает мир сильнейшего соревнования среди сборных. Потому что такая Олимпиада будет по уровню хоккея ужасна. Если НХЛ не намерена отпускать игроков, то для 20−22 летних тоже не сделает исключение. Из топ-проспектов смогут приехать лишь единицы. Такими темпами самым крутым турниром станет Кубок Глинки среди игроков до 18 лет, куда чаще всего приезжают все самые сильные в своем возрасте.

Отмена хоккея на Олимпиаде

Звучит страшно. И малореально. По словам журналиста TSN Горда Миллера, позиция Рене Фазеля по этому поводу следующая: хоккей — единственный вид спорта, который проходит на Олимпиаде каждый день. Доходы от продажи билетов на матчи несопоставимы ни с одним другим видом на Играх. Олимпиаде хоккей нужен не меньше, чем самому хоккею Олимпиада.

Учитывая разницу в позициях НХЛ, МОК и ИИХФ, переговоры могут зайти в тупик, и четвертый вариант станет самым вероятным. Но также очевидно, что, по крайней мере, две стороны (ИИХФ и МОК) никак в этом не заинтересованы. Заявление Фазеля можно расценивать как попытку шантажа. Причина разногласий — в деньгах, и если кто-то пойдет на уступки, проблема будет решена. НХЛ отказалась участвовать в предыдущей Олимпиаде, посчитав, что поездка в Корею принесет лиге убытки. А МОК брать на себя организационные расходы не стал.

Фазель, который также является членом МОК, готов идти на уступки, выразив желание организовать турнир со всеми сильнейшими в сотрудничестве с НХЛ, причем речь шла не о Кубке мира.

Если мы поедем на Олимпиаду молодежными сборными, то нужно организовать другой турнир лучших команд. Надо вести переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков — как мы можем это сделать и когда. Определенно, такой турнир надо проводить в феврале, а не в сентябре, как это было на Кубке мира в Торонто. Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея

Но готов ли МОК потерять самые лакомые соревнования в своей программе? Вряд ли. Олимпиада без хоккея — пока это звучит слишком неправдоподобно.