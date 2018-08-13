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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Вячеслав Фетисов назвал абсурдом исключение хоккея из программы Олимпиад

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможные реформы мужского олимпийского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине. Одним из вариантов является исключения хоккея из программы Олимпийских игр.

Источник: РИА "Новости"

«Не понимаю, откуда эта мысль вообще взялась. Абсурд полнейший! Мне кажется, это провокация, даже комментировать не хочу. Нет слов! Хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде! И они от него отказываются! Даже представить себе не могу! Что касается игроков НХЛ, которые из-за запрета лиги не приезжают на олимпийский турнир, то Федерация хоккея России решила как-то эту проблему. И мне кажется, что деньги должны сыграть роль», — цитирует Фетисова «Национальная служба новостей».

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Напомним, по информации журналиста Горда Миллера, у МОК четыре варианта проведения хоккейного турнира.

1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как было в период с 1998 по 2014 год.
2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как до 1998 года и в 2018-м.
3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков — 23 года.
4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр.

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