Вячеслав Фетисов назвал абсурдом исключение хоккея из программы Олимпиад

«Не понимаю, откуда эта мысль вообще взялась. Абсурд полнейший! Мне кажется, это провокация, даже комментировать не хочу. Нет слов! Хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде! И они от него отказываются! Даже представить себе не могу! Что касается игроков НХЛ, которые из-за запрета лиги не приезжают на олимпийский турнир, то Федерация хоккея России решила как-то эту проблему. И мне кажется, что деньги должны сыграть роль», — цитирует Фетисова «Национальная служба новостей».