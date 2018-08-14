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13:02 (мск), источник: ТАСС

Фазель надеется, что МОК не исключит мужской хоккей из олимпийской программы

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) не станет исключать мужской хоккей из олимпийской программы зимних Игр. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на Фазеля рассказал, что МОК рассматривает четыре варианта организации мужского хоккейного турнира на Олимпиадах. Первый вариант предполагает участие игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), второй — проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагает задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый — отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках Игр. Журналист отмечает, что МОК в равной степени изучает все четыре варианта, о том, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, не сообщается. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

«Сейчас есть четыре варианта развития событий с хоккеем на олимпийском турнире 2022 года. Худший из них, что на Олимпиаде вообще не будет хоккея, но я надеюсь, такого не произойдет, — сказал Фазель. — Впереди много переговоров, много неясного. В сентябре пройдет конгресс IIHF, мы, конечно, будем обсуждать олимпийский турнир там, но не ждите, что будет что-то ясно».

«Вообще мы никак не можем повлиять на МОК — это исключительно их решение. Например, они могут отказаться от варианта, при котором турнир будет проводиться молодежными сборными», — добавил глава IIHF.

В начале апреля 2017 года НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар лиги Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Игроки из НХЛ не приняли участия в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряным призером стала сборная Германии, бронзовым — команда Канады.

Ближайший полугодовой конгресс IIHF пройдет 27—28 сентября на Мальте.

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