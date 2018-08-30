Ковальчук выставил на благотворительный аукцион чемпионский свитер с ОИ-2018

Сборная России не была допущена к участию в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане из-за допингового скандала, в связи с чем спортсмены отправились на Игры в составе команды Олимпийских атлетов из России. В финале олимпийского хоккейного турнира команда Олимпийских атлетов из России победила сборную Германии (4:3 ОТ). Российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами.
Ранее Ковальчук выставил на благотворительный аукцион автомобиль BMW X5, который был подарен спортсмену за завоевание золотой медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Автомобиль был продан за 7,1 млн российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Артемию Панарину.
Ковальчук является победителем ОИ-2018. В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира и бронзовым призером ОИ-2002.
На клубном уровне с 2013 года он выступал за санкт-петербургский СКА, с которым стал двукратным чемпионом Континентальной хоккейной лиги. Летом 2018-го Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу, где будет выступать за «Лос-Анджелес».