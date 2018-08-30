Ковальчук выставил на благотворительный аукцион чемпионский свитер с ОИ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России не была допущена к участию в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане из-за допингового скандала, в связи с чем спортсмены отправились на Игры в составе команды Олимпийских атлетов из России. В финале олимпийского хоккейного турнира команда Олимпийских атлетов из России победила сборную Германии (4:3 ОТ). Российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnHRegiHM5r/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnHRegiHM5r/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Аукцион длится до пятого сентября. старт 2 млн руб. шаг 50 тыс. Майка крутая!) Всё вырученные деньги уйдут в фонд Спаси Жизнь. Сделаем доброе дело. А за зубами все к Радулу! @radulov22 @amiran495</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-30T18:52:01+00:00">Aug 30, 2018 at 11:52am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Ковальчук выставил на благотворительный аукцион автомобиль BMW X5, который был подарен спортсмену за завоевание золотой медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Автомобиль был продан за 7,1 млн российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Артемию Панарину.

Ковальчук является победителем ОИ-2018. В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира и бронзовым призером ОИ-2002.