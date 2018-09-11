Хоккей на ОИ умрет. Это неизбежно! Главный вывод из интервью Фазеля

Источник: Советский спорт

«Если МОК не захочет оплачивать страховки игрокам НХЛ, то на Олимпиаду поедут только женщины». Вот ключевая фраза из недавнего интервью Рене Фазеля «Советскому спорту». И из нее видно, что ситуация в международном мужском хоккее зашла в тупик, выхода из которого не видно.

ГДЕ КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ?

Главное зло, как всем давно понятно, заключается в деньгах. Финансы проникли в спорт, сделали его профессиональным и высокооплачиваемым. Но этим и поработили. Спортсмены (и хоккеисты в частности) больше не принадлежат миллионам своих фанатов. Они — товар и собственность владельцев клубом. По крайней мере, в НХЛ, где и зарплаты звезд уровня олимпийских сборных особенно высоки. А у товара есть обязательства и нет свободы воли.

В ЧЕМ КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ?

В вышеупомянутых страховках игроков. Из-за многомиллионных долларовых контрактов они составляют огромные суммы. А ведь подразумевается, что хоккей на Олимпиаде должен быть венцом, главным турниром четырехлетия, обязательно превосходящим по уровню чемпионат мира…

И это справедливо. Иначе, зачем вообще нужен турнир с участием всех сильнейших игроков? Но если так, то это подразумевает, что на Зимних Играх звезды должны не «фигурным катанием» заниматься, а биться в кость, бороться за победу на разрыв аорты.

А это, в свою очередь, чревато тяжелыми травмами. Их риск велик. Потому что даже в кичащейся профессионализмом НХЛ звезд оберегают. Они в лиге на особом счету. А тут — порча «товара» в нерабочее время. И как следствие — большие финансовые потери для заокеанских клубов.

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ?

Кто должен платить за страховки игроков на ОИ? Вот во что все уперлось. НХЛ хочет, чтоб ответственность за возможные травмы брал на себя МОК. А руководство международного олимпийского комитета сползает в обморок со стула при виде предъявляемых счетов и жестко отвечает: «Нет!».

Болельщики на форумах спорят — кто в ответе за этот коллапс? Но виноватых нет.

Бизнесмены из НХЛ справедливо рассуждают, что платить за риск должен тот, кто на него игроков обрекает. И это справедливо.

Руководители МОК считают, что Олимпиада дает мощную рекламу, для участвующих в ней спортсменов. Делает из них мировых звезд. И это тоже правда. Для подавляющего большинства видов спорта.

Неувязка в том, что хоккейный турнир на Олимпиаде — государство в государстве. Более известными звезды на нем отнюдь не становятся. А уж если говорить о НХЛ… Да плевала лига на олимпийские заслуги своих игроков. Там есть свой фетиш — Кубок Стэнли, перед которым меркнут все остальные награды.

НХЛ считает, что делает одолжение МОК, отпуская на Олимпиаду своих игроков. И это действительно так. МОК считает, что хоккеисты ничем не отличаются от спортсменов из других видов спорта. И с этим тоже трудно спорить.

Поэтому они не договорятся уже никогда. Олимпиада и НХЛ — две разные хоккейные планеты, между которыми нет и не будет взаимопонимания. Как его нет между благородством и умением зарабатывать деньги.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Конечно. Причем, даже далеко не один.

Первый вариант — самый простой. Плюнуть в сердцах и вернуться к формату, который существовал до 1998 года и был проверен вновь на Олимпиаде-2018 в Корее. То есть игроки НХЛ на Игры не едут, а спокойно продолжают свой регулярный чемпионат.

При этом хоккейные федерации европейских стран решают проблемы со страховками сами. А сборные США и Канады формируются из недорогих игроков, преимущественно выступающих в Европе. Сумму их страховок, национальные федерации вполне потянут.

Скоротечный олимпийский турнир по традиции будет приковывать внимание и позволит выстреливать сборным «второго эшелона». Сборная Германии это в феврале наглядно продемонстрировала. А статус чемпионата мира резко возрастет, поскольку игроки НХЛ поедут на него с удвоенным желанием.

Второй вариант — футбольный. Приглашать на ОИ молодых игроков в возрасте до 23 лет. Думаю, что на этот вариант и НХЛ может согласиться. Рисковать, отпуская на Игры юниора с контрактом новичка совсем не то, что провожать туда звезду уровня Александра Овечкина. За редким исключением препятствий за океаном чинить кандидатам в сборную не будут.

Опять же вступит в силу принцип МОК — юные игроки на Олимпиадах будут активно работать на свой имидж.

Третий вариант — фатальный. Действительно поставить крест на мужском олимпийском хоккее. Пусть там царят женщины. До тех пор, пока и их годовые контракты не вырастут до семи или восьмизначных чисел.

А мужики будут ездить весной на ЧМ. И сделают регулярным Кубок мира. Который можно будет проводить уже не летом, а раз в четыре года — в разгар сезона, на территории НХЛ, чтобы ее боссы не теряли барыши. Тогда все будут довольны. Кто платит, для того и танцуют.

Минус этого варианта в том, что для него пока морально не созрели ни европейские болельщики, ни руководители хоккейных федераций, ни сами игроки.

ЭПИЛОГ