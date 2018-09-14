Гретцки: Надеюсь, хоккеисты из НХЛ сыграют на Олимпиаде в Пекине

Источник: AFP 2018

В 2018 году Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без участия игроков из НХЛ. В августе стало известно, что хоккей с шайбой на льду включен Международным олимпийским комитетом (МОК) в утвержденную программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Для меня игра хоккеистов на Олимпиаде — величайшая радость. Надеюсь, и НХЛ, и сами игроки каким-то образом смогут решить этот вопрос. Лично мое мнение — для нашего спорта очень хорошо, когда лучшие хоккеисты мира принимают участие в Олимпиаде. А Китай — это прекрасное место для зимних Игр», — заявил Гретцки в интервью РИА Новости.