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15:06 (мск), источник: Р-Спорт

Гретцки: Надеюсь, хоккеисты из НХЛ сыграют на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости. Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что надеется на участие игроков из НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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Источник: AFP 2018

В 2018 году Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без участия игроков из НХЛ. В августе стало известно, что хоккей с шайбой на льду включен Международным олимпийским комитетом (МОК) в утвержденную программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Для меня игра хоккеистов на Олимпиаде — величайшая радость. Надеюсь, и НХЛ, и сами игроки каким-то образом смогут решить этот вопрос. Лично мое мнение — для нашего спорта очень хорошо, когда лучшие хоккеисты мира принимают участие в Олимпиаде. А Китай — это прекрасное место для зимних Игр», — заявил Гретцки в интервью РИА Новости.

«Не все считают, что участие игроков из НХЛ в Олимпиаде нехорошо для хоккея. Мне кажется, руководство разделилось примерно пополам: одни за участие лучших игроков в Олимпиаде, другие просто не хотят, чтобы хоккеисты получали травмы, истощали свой организм», — добавил он.

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