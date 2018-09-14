Гретцки: Надеюсь, хоккеисты из НХЛ сыграют на Олимпиаде в Пекине
ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости. Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что надеется на участие игроков из НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости. Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что надеется на участие игроков из НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
В 2018 году Олимпийские игры в Пхенчхане прошли без участия игроков из НХЛ. В августе стало известно, что хоккей с шайбой на льду включен Международным олимпийским комитетом (МОК) в утвержденную программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Для меня игра хоккеистов на Олимпиаде — величайшая радость. Надеюсь, и НХЛ, и сами игроки
«Не все считают, что участие игроков из НХЛ в Олимпиаде нехорошо для хоккея. Мне кажется, руководство разделилось примерно пополам: одни за участие лучших игроков в Олимпиаде, другие просто не хотят, чтобы хоккеисты получали травмы, истощали свой организм», — добавил он.