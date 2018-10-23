ФХР считает нецелесообразным обжалование решения CAS по российским хоккеисткам

В декабре комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерина Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Также были аннулированы результаты женской сборной России на Олимпиаде в Сочи, где команда заняла шестое место.

Позднее решение МОК о дисквалификации хоккеисток было обжаловано в CAS. В январе 2018 года CAS принял решение полностью оправдать Лебедеву, Пашкевич, Бурину, Щукину и Смоленцеву.

Апелляции Скибы, Шибановой и Дюбанок были удовлетворены частично — спортсменки были отстранены только от участия в Олимпийских играх 2018 года. В настоящий момент все хоккеистки имеют право выступать на международных соревнованиях.

«ФХР в понедельник получила мотивировочные решения CAS по делам Скибы, Шибановой и Дюбанок. По мнению юристов, представлявших интересы спортсменок в CAS, дальнейшее обжалование решения в Федеральном суде Швейцарии будет нецелесообразно, поскольку отсутствуют основания для отмены решения спортивного суда. Окончательное решение по вопросу обжалования остается за хоккеистками», — говорится в заявлении.