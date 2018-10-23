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17:16 (мск), источник: ТАСС

ФХР считает нецелесообразным обжалование решения CAS по российским хоккеисткам

ТАСС, 23 октября. Федерация хоккея России (ФХР) считает нецелесообразным обжалование решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об аннулировании результатов женской национальной команды на Олимпиаде 2014 года и запрете трех хоккеисток на выступление на Играх-2018 в Пхёнчхане в Федеральном суде Швецарии. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

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В декабре комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерина Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Также были аннулированы результаты женской сборной России на Олимпиаде в Сочи, где команда заняла шестое место.

Позднее решение МОК о дисквалификации хоккеисток было обжаловано в CAS. В январе 2018 года CAS принял решение полностью оправдать Лебедеву, Пашкевич, Бурину, Щукину и Смоленцеву.

Апелляции Скибы, Шибановой и Дюбанок были удовлетворены частично — спортсменки были отстранены только от участия в Олимпийских играх 2018 года. В настоящий момент все хоккеистки имеют право выступать на международных соревнованиях.

«ФХР в понедельник получила мотивировочные решения CAS по делам Скибы, Шибановой и Дюбанок. По мнению юристов, представлявших интересы спортсменок в CAS, дальнейшее обжалование решения в Федеральном суде Швейцарии будет нецелесообразно, поскольку отсутствуют основания для отмены решения спортивного суда. Окончательное решение по вопросу обжалования остается за хоккеистками», — говорится в заявлении.

На Олимпиаде 2018 года российские хоккеистки впервые в истории добрались до полуфинала, где уступили канадкам (0:5), в матче за третье место сборная России проиграла команде Финляндии (2:3).

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