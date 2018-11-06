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12:42 (мск), источник: ТАСС

Фазель: НХЛ может поменять мнение относительно участия игроков лиги в Олимпиаде

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бетмэн может изменить свое решение не приостанавливать регулярный чемпионат в сезоне-2021/22 на время Олимпиады, учитывая, что Игры пройдут в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Бетмэн во время вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки сообщил, что олимпийский турнир разрушает сезон, поэтому у лиги нет причин отпускать своих хоккеистов на Игры.

«Мы говорили с Бетмэном об Олимпиаде, у него все то же мнение, что очень тяжело из-за Игр приостанавливать сезон. Но, как известно, предстоят переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков по коллективному договору, я думаю, они начнутся в сентябре следующего года, — сказал Фазель. — Игроки в отличие от Гэри хотят поехать на Игры. Поскольку Олимпиада пройдет в Китае, то Бетмэн мог бы быть готов поехать туда».

Перед нынешним сезоном «Бостон» и «Калгари» провели матчи в Шэньчжене и Пекине. В прошлом году предсезонные встречи в Китае сыграли «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».

Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, в том числе из-за нежелания Международного олимпийского комитета делиться с НХЛ доходами от проведения соревнований и выплачивать страховку за хоккеистов. Победителем Игр стали российские хоккеисты.

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