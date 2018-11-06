Фазель: НХЛ может поменять мнение относительно участия игроков лиги в Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Бетмэн во время вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки сообщил, что олимпийский турнир разрушает сезон, поэтому у лиги нет причин отпускать своих хоккеистов на Игры.

«Мы говорили с Бетмэном об Олимпиаде, у него все то же мнение, что очень тяжело из-за Игр приостанавливать сезон. Но, как известно, предстоят переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков по коллективному договору, я думаю, они начнутся в сентябре следующего года, — сказал Фазель. — Игроки в отличие от Гэри хотят поехать на Игры. Поскольку Олимпиада пройдет в Китае, то Бетмэн мог бы быть готов поехать туда».

Перед нынешним сезоном «Бостон» и «Калгари» провели матчи в Шэньчжене и Пекине. В прошлом году предсезонные встречи в Китае сыграли «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».