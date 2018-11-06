Фазель: НХЛ может поменять мнение относительно участия игроков лиги в Олимпиаде

Бетмэн во время вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки сообщил, что олимпийский турнир разрушает сезон, поэтому у лиги нет причин отпускать своих хоккеистов на Игры.
«Мы говорили с Бетмэном об Олимпиаде, у него все то же мнение, что очень тяжело из-за Игр приостанавливать сезон. Но, как известно, предстоят переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков по коллективному договору, я думаю, они начнутся в сентябре следующего года, — сказал Фазель. — Игроки в отличие от Гэри хотят поехать на Игры. Поскольку Олимпиада пройдет в Китае, то Бетмэн мог бы быть готов поехать туда».
Перед нынешним сезоном «Бостон» и «Калгари» провели матчи в Шэньчжене и Пекине. В прошлом году предсезонные встречи в Китае сыграли «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».
Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, в том числе из-за нежелания Международного олимпийского комитета делиться с НХЛ доходами от проведения соревнований и выплачивать страховку за хоккеистов. Победителем Игр стали российские хоккеисты.