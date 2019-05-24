Сборные России и Китая автоматически отобрались на хоккейный турнир ОИ-2022

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине.
Ежегодный конгресс IIHF оставил в силе систему квалификации на Олимпийские игры. Таким образом, восемь сборных, находящихся в топе рейтинга IIHF, автоматически квалифицируются на Олимпиаду-2022. На Играх в Пекине сыграют команды Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии и Швейцарии. Также участие в Играх примут хозяева соревнований — китайцы.
Еще 37 сборных поборются за три путевки на Игры в квалификации к олимпийскому хоккейному турниру. Таким образом, впервые в истории число команд, подавших заявки на участие в Олимпиаде, достигло 46.
В Олимпийских играх-2022 выступят 12 хоккейных сборных. Посев будет произведен в следующем году на основании рейтинга IIHF.