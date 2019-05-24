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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные России и Китая автоматически отобрались на хоккейный турнир ОИ-2022

БРАТИСЛАВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Девять хоккейных сборных, в том числе команды России и Китая, автоматически квалифицировались на хоккейный турнир Олимпийских игр-2022, следует из решения ежегодного конгресса Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: Спорт РИА Новости

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине.

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Ежегодный конгресс IIHF оставил в силе систему квалификации на Олимпийские игры. Таким образом, восемь сборных, находящихся в топе рейтинга IIHF, автоматически квалифицируются на Олимпиаду-2022. На Играх в Пекине сыграют команды Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии и Швейцарии. Также участие в Играх примут хозяева соревнований — китайцы.

Еще 37 сборных поборются за три путевки на Игры в квалификации к олимпийскому хоккейному турниру. Таким образом, впервые в истории число команд, подавших заявки на участие в Олимпиаде, достигло 46.

В Олимпийских играх-2022 выступят 12 хоккейных сборных. Посев будет произведен в следующем году на основании рейтинга IIHF.

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