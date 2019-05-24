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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею стала хозяйкой отборочного раунда к Олимпиаде-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отборочном этапе на Олимпиаду-2022 в Пекине.

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Восемь из 12 участников отобраны автоматически на основе рейтинга IIHF — ими станут Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия и Швейцария. Еще одну путевку на правах хозяина получил Китай, который дебютирует на ОИ.

Сборная Казахстана начнет отбор с третьего квалификационного раунда, который пройдет с 6 по 9 февраля 2020 года на «Барыс Арене» в Нур-Султане. Соперниками будут Польша, Украина и один из победителей второго раунда, а борьбу за путевку продолжит только одна команда.

Финальный этап отбора на ОИ-2022 состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в Играх претендуют рекордные 46 сборных.

Отметим, что сборная Казахстана дважды участвовала в ОИ. В 1998 году команда дошла до ¼ финала, а в 2006-м заняла девятое место.

Зимние ОИ пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Заявка Китая на выборах выиграла у Алматы.

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