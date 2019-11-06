Российским игрокам НХЛ предрекли пропуск Олимпиады-2022

Ротенберг заявил, что игроки НХЛ, скорее всего, не смогут участвовать в Играх, поскольку это не помещается в финансовую бизнес-модель лиги. Он отметил, что сборной России стоит рассчитывать только на тех хоккеистов, которые выступают на родине. «Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм, как мы это делали в прошлый олимпийский цикл. Мы будем стремиться к победе в Пекине», — подытожил он.