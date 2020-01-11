Команды белорусских хоккеистов победили в первых матчах III зимней юношеской Олимпиады

Источник: AP 2020

Команда «Зеленых», цвета которой защищает Илья Корзун, была сильнее соперников в желтых джерси с Андреем Мурашко в составе — 10:5. Вратарь Ян Шостак из сборной в оранжевых свитерах был причастен к виктории своей команды над дружиной в красном — 8:6. Увы, команда в черной форме с Даниилом Карповичем в составе уступила соперникам в коричневом — 11:13.

Согласно правилам хоккейного турнира на III зимних юношеских Олимпийских играх матчи проходят в формате 3×3. Каждый матч длится на одной из сторон хоккейной площадки по 16 минут. В споре за медали участвуют 8 команд, в которых играют по 13 спортсменов из разных стран. В том числе и четыре белоруса попавшие в разные сборные названные по цвету хоккейных свитеров.

Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжат борьбу в полуфиналах, которые состоятся 14 января. Решающая стадия ледовых баталий состоится 15-го января.